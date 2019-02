Thomas Cook stellt Condor & Co. auf den Prüfstand - Verkauf ist Option

Seit einiger Zeit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen könnte sich von seiner Airline-Sparte trennen, zu der neben Condor die Thomas-Cook-Airlines in Grossbritannien und Skandinavien gehören. Fankhauser hatte die Gerüchte bisher immer zurückgewiesen.

"Wir haben ein grossartiges Airline-Geschäft", sagte der Manager nun mit Blick auf die rund 100 Maschinen, die Urlauber zu 120 Zielen in der Welt bringen. Das Konzept der Airlines und ihre Kostenstruktur seien so gut, dass sie mit den grossen Billigfliegern mithalten könnten. Besonders Condor habe zuletzt wieder gut abgeschnitten. "Wir sind stolz auf unsere Airline", sagte Fankhauser.

Im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende September 2018 war Thomas Cook wegen des heissen Sommers in Mitteleuropa und Grossbritannien in die roten Zahlen gesackt. Vor allem in Grossbritannien lief es schlecht: Der bevorstehende Brexit und das schwache Pfund drückten auf die Nachfrage, viele Briten nutzten das gute Wetter für einen Urlaub in der Heimat. Dass es für Thomas Cook nicht noch schlimmer kam, verdankte der Konzern auch seinen Airlines, die auch Einzeltickets verkaufen und Gäste anderer Veranstalter in die Urlaubsländer bringen.

"Es ist klar, dass wir uns schneller bewegen müssen um Geschäft zu machen in einem immer stärker wettbewerbsintensiven Umfeld", sagte Fankhauser. So muss sich Thomas Cook nach dem desolaten Sommergeschäft von 2018 vor allem in Grossbritannien weiterhin mit einer Zurückhaltung der Kunden herumschlagen. Die Nachfrage für die Türkei und Nordafrika sei gut, sagte der Manager. Dies federe eine schwache Entwicklung auf den Kanaren ab, wo hohe Reisepreise viele Kunden verschreckten.

Im typischerweise schwachen ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember wuchs der um Sonderposten bereinigte operative Verlust bei Thomas Cook auf vergleichbarer Basis um 14 Millionen auf 60 Millionen britische Pfund (68 Mio Euro). Angesichts der bisher eingegangen Sommerbuchungen will Thomas Cook das Angebot an Urlaubsreisen jetzt zurückfahren.

Am Vorabend hatte bereits der weltgrösste Reisekonzern Tui seine Gewinnpläne für das laufende Geschäftsjahr eingedampft und dies unter anderem auf die Auswirkungen des bevorstehenden Brexits zurückgeführt. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn werde wohl nur das Vorjahresniveau erreichen, kündigte Tui-Chef Fritz Joussen an. Das Ziel eines durchschnittlichen jährlichen Zuwachses dieser Grösse von zehn Prozent für die drei Jahre bis zum Geschäftsjahr 2020 könne das Management damit nicht mehr aufrecht erhalten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September 2018 hatte Tui auf Basis konstanter Wechselkurse ein sogenanntes rebasiertes bereinigtes Ebita (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte) von 1,2 Milliarden Euro erreicht.

Als Gründe für die gekappte Prognose führte das Management neben dem seit 2018 anhaltenden Trend zu Last-Minute-Buchungen auch den bevorstehenden Brexit an. Wegen des schwachen britischen Pfunds müsse sich Tui bei den britischen Kunden mit geringeren Gewinnspannen zufrieden geben. Tui will nun intern Kosten senken, umstrukturieren und die Verkaufsanstrengungen verstärken. Damit habe das Unternehmen bereits begonnen.

Trotz der grösseren Skepsis hält Tui an seinem Dividendenvorschlag von 0,72 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr fest. Die detaillierten Ergebnisse zum ersten Quartal 2019 will das Unternehmen wie geplant vor der Hauptversammlung am 12. Februar veröffentlichen./stw/elm/mis

(AWP)