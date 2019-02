Thomas Cook will Airline-Gruppe mit deutscher Condor verkaufen

(Zusammenfassunhg: Neu: Aussagen aus Interview mit dem Airline-Chef zum Verkauf des Segments, Aktienkurs, Hintergrund) - Der britische Touristikkonzern Thomas Cook stellt seine Airline-Sparte mit der deutschen Condor ins Schaufenster. "Gestern wurden mehrere Investmentbanken beauftragt, diesen Prozess aktiv zu begleiten", sagte Airline-Chef Christoph Debus am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Zuvor hatte bereits Konzernchef Peter Fankhauser in London erklärt, dass Thomas Cook den Verkaufserlös in die eigenen Hotels und die Digitalisierung des Vertriebs investieren will.