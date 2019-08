Thomas Cook will Rettungsplan Anfang Oktober umsetzen - Noch mehr frisches Geld

Der kriselnde Reisekonzern Thomas Cook drückt bei seinem Rettungsplan aufs Tempo und will sich noch mehr frisches Geld sichern. Die geplante Übernahme durch den chinesischen Mischkonzern Fosun werde voraussichtlich Anfang Oktober umgesetzt, teilte der Konzern mit Marken wie Neckermann Reisen und dem deutschen Ferienflieger Condor am Montag in London mit. Thomas Cook braucht dringend Geld, um über den typischerweise reise- und einnahmeschwachen Winter zu kommen und in die Zukunft seines Geschäfts zu investieren.