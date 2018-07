Thyssen-Chef will Konzernumbau weiter vorantreiben

Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger will nach der Abspaltung des Stahlgeschäfts den Mischkonzern weiter umbauen. "Wir haben Thyssenkrupp tatsächlich tiefgreifend verändert", sagte der unter dem Druck von Investoren stehende Manager in einem vorab veröffentlichten Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Aber die Arbeit ist nie zu Ende. Und unser Weg ist sehr klar. Thyssenkrupp wird zu einem starken Industrie- und Dienstleistungskonzern." Pläne, das Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel an die Börse zu bringen, gebe es derzeit nicht. "Solche Fragen stellen sich jetzt nicht." Thyssenkrupp hatte sich das Recht vorbehalten, über den Zeitpunkt eines Börsengangs allein zu entscheiden.