Thyssenkrupp-Chef erwartet Genehmigung von Stahlfusion unter Auflagen

Thyssenkrupp -Chef Guido Kerkhoff macht sich keine allzu grossen Sorgen über die Genehmigung des geplanten Stahlgemeinschaftsunternehmens mit Wettbewerber Tata Steel durch die EU-Kommission. Allerdings geht er davon aus, dass die Behörde das Vorhaben nur unter Auflagen genehmigen wird, wie er am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen zum ersten Quartal sagte. In dieser Woche werde die Behörde dem Konzern die Themen übermitteln, die Gegenstand einer vertieften Prüfung sein dürften - das heisst, in denen sie Wettbewerbsbedenken sieht.