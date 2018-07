Thyssenkrupp-Chef Hiesinger will gehen

(Meldung weiter ausgebaut) - Erst am Wochenende feierte Thyssenkrupp -Chef Heinrich Hiesinger den Durchbruch bei der lange angestrebten Stahlfusion - jetzt will er an der Spitze des Industriekonzerns überraschend aufhören. Hiesinger bat den Aufsichtsrat um Gespräche, "die zur einvernehmlichen Auflösung seines Mandats als Vorsitzender des Vorstands der Thyssenkrupp AG führen sollen", wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte. Am Freitag werde der Aufsichtsrat über das Gesuch beraten. Hiesinger erklärte, er "gehe diesen Schritt bewusst, um eine grundsätzliche Diskussion im Aufsichtsrat über die Zukunft von Thyssenkrupp zu ermöglichen." Der Aktienkurs von Thyssenkrupp reagierte in einer ersten Reaktion positiv.