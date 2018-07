Thyssenkrupp-Chef: Stahlfusion mit Tata 'historischer Meilenstein'

Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger hat die geplante Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata als "historischen Meilenstein" bezeichnet. Vor dem Hintergrund von Überkapazitäten auf dem Stahlmarkt sei Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen besonders wichtig, sagte Hiesinger am Montag in Brüssel. Auch die neuen amerikanischen Importbeschränkungen bedrohten Arbeitsplätze in Europa.