Thyssenkrupp für Aufzug-Börsengang - Auch Kaufgebote werden geprüft

Der Industriekonzern Thyssenkrupp strebt bei seiner Aufzussparte weiter einen Börsengang an, fährt jedoch zweigleisig. Die Vorbereitungen für den Börsengang liefen nach Plan, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal in Essen mit. Je nach Marktlage strebe Thyssenkrupp das Erstangebot im Laufe des kommenden Geschäftsjahres 2019/20 an.