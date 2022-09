Thyssenkrupp gibt grünes Licht für milliardenschwere Hochofenpläne

(Ausführliche Fassung) - Der Bau eines milliardenschweren Hochofens zur Herstellung von "grünem" Stahl in Duisburg rückt näher. Vorstand und Aufsichtsrat des Industriekonzerns Thyssenkrupp beschlossen am Donnerstag einen Eigenmittelanteil des Unternehmens für die sogenannte Direktreduktionsanlage, in der kohlendioxid-armer Stahl produziert werden kann. Sie soll vor allem mit Hilfe von Fördermitteln gebaut werden. Die genaue Höhe teilte das Unternehmen nicht mit. Beobachter gehen davon aus, dass der Eigenmittelanteil im höheren dreistelligen Millionen-Bereich liegen könnte. Das Grossprojekt stehe weiter unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die öffentliche Hand, hiess es.