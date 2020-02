ThyssenKrupp setzt auf U-Boot-Teile aus dem 3D-Drucker

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) will in Kiel Bauteile für U-Boote vermehrt im 3D-Drucker fertigen lassen. Dies habe entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlich produzierten Komponenten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Entsprechende Qualitäts- und Sicherheitszulassungen lägen vor. Mit der Übernahme des ThyssenKrupp TechCenter Additive Manufacturing (Mülheim an der Ruhr/Nordrhein-Westfalen) kämen nun die benötigte Technik und Expertise an die Kieler Förde. Die Übernahme solle bis Juni abgeschlossen werden.