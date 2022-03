Thyssenkrupp setzt wegen Krieg Prognose für freien Barmittelzufluss aus

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hat wegen des Krieges in der Ukraine seine Prognose für den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow vor M&A) ausgesetzt. Der Konzern begründete dies am Mittwochabend mit steigenden Rohstoffpreisen im Zuge des Krieges. Der konkrete Umfang der direkten und indirekten Folgen des Kriegs in der Ukraine auf die Geschäftsentwicklung sei mit hohen Unsicherheiten verbunden.