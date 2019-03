Die Marinesparte von Thyssenkrupp erhält mit ihrem Partner Embraer Defense & Security einen Grossauftrag der brasilianischen Marine. So ist das Konsortium bevorzugter Bieter für den Bau von vier Korvetten, wie Embraer am Donnerstag (Ortszeit) in einer Pflichtmitteilung erklärte. Die Schiffe sollen zwischen 2024 und 2028 ausgeliefert werden.