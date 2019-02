Thyssenkrupp verdient operativ weniger

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hat zum Jahresauftakt ein schwächeres operatives Ergebnis verzeichnet. Sinkende Gewinne in den Industriegeschäften wie Komponenten, Aufzüge oder Anlagenbau waren der Grund dafür. So nahm das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der fortgeführten Aktivitäten im ersten Quartal (per 31. Dezember) um mehr als ein Drittel auf 168 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte.