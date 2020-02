Thyssenkrupp will mit Finanzinvestoren über Verkauf der Aufzüge verhandeln

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hat eine Vorauswahl für einen Verkauf seiner Aufzugsparte getroffen. So soll mit zwei Konsortien aus Finanzinvestoren vorranging weiter verhandelt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit. Wettbewerber Kone ist damit erst einmal aus dem Rennen. Noch mit dabei ist ein Konsortium aus Blackstone , Carlyle und Canadian Pension Plan sowie eines aus Advent und Cinven. Dabei zielt Thyssenkrupp darauf, kurzfristig eine Einigung über einen Mehrheits- oder Vollverkauf zu erzielen. Könne keine Einigung erreicht werden, stelle ein Börsengang unveränderte eine Option da, hiess es weiter./nas/jha/