Thyssenkrupp will wieder Dividende zahlen - Umbauprozess kommt voran

Die Chefin des angeschlagenen Industriekonzerns Thyssenkrupp , Martina Merz, hat die Streichung der Dividende für das vergangene Geschäftsjahr verteidigt. "Thyssenkrupp ist finanziell in einer ausserordentlich angespannten Lage", sagte die Managerin am Freitag vor Aktionären in Bochum laut Redetext. Die Ausschüttung einer Dividende sei daher nicht vertretbar. "Das Unternehmen braucht alle verfügbaren Mittel." Dies soll der Konzernchefin zufolge jedoch kein Dauerzustand werden. "Wir wollen in Zukunft wieder eine Dividende zahlen."