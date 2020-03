Die in den USA umstrittene Videoplattform TikTok will ihren Ruf mit einem Transparenzzentrum in Kalifornien aufbessern. An dem Standort in Los Angeles würden sich Experten zum Start im Mai unter anderem ein Bild davon machen können, wie der Dienst beim Löschen untersagter Inhalte vorgeht, kündigte TikTok in einem Blogeintrag am Mittwoch an. Später sollten sie auch Einblicke in den Software-Code und die Massnahmen für Datenschutz und Sicherheit bekommen.