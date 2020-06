TKB einigt sich mit deutschen Behörden - Zahlung von rund 750'000 Franken

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat in einem seit fünf Jahren in Deutschland laufenden Verfahren um unversteuerte Vermögenswerte von deutschen Kunden eine Einigung erzielt. Die Kantonalbank leistet dabei eine einmalige Zahlung in Höhe von rund 750'000 Franken an den deutschen Staat, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.