Tom Tailor rutscht nach Sommer-Malheur in die roten Zahlen

Der Modekette Tom Tailor ist der heisse Sommer und die schleppend voran kommende Sanierung der Marke Bonita zur Last geworden. Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal um 10,7 Prozent auf 214,3 Millionen Euro, wie Tom Tailor am Dienstag in Hamburg mitteilte. Unter dem Strich rutschte der Konzern in die roten Zahlen. Die Aktie verlor zwischenzeitlich mehr als 12 Prozent.