Tom Tailor verliert Umsatz durch Konzernumbau

Die Modekette Tom Tailor hat durch den laufenden Umbau des Konzerns kräftig Umsatz verloren, ist aber dennoch für die weitere Zukunft zuversichtlich. In den ersten sechs Monaten verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,5 Prozent auf 399 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Ohne die planmässigen Schliessungen von Filialen habe der Rückgang bei einem Prozent gelegen. Auch die wesentlichen Gewinnzahlen sahen schlechter aus als in der Vorjahresperiode; der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging um 31,8 Prozent auf 8,0 Millionen Euro zurück.