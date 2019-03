Tornos-Aktie nach Zahlen im Vorwärtsgang

Die Tornos-Aktie liegt am Montag entsprechend im Plus, um zwar um 10.20 Uhr um 3,3 Prozent bei 8,72 Franken. Allerdings halten sich die Volumen mit rund 26'000 gehandelten Papieren einigermassen in Grenzen. Und vor einem Jahr hatte das Papier noch um die 10 Franken gekostet. Der Gesamtmarkt (SPI) dümpelt derweil auf dem selben Niveau wie am Freitagabend.

Tornos sei es gelungen, das günstige Marktumfeld zu nutzen und habe die Profitabilität stärker als erwartet gesteigert, heisst es im Bericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Gruppe profitiere mit den höheren Volumen von Skaleneffekten und man setze gleichzeitig auf Kostendisziplin. Rückenwind hätten Grossaufträge aus der Automobilindustrie gegeben.

Für das laufende Jahr hat Tornos mit Blick auf die unsichere Marktlage keine Prognose abgegeben. Die aufkommenden Fragezeichen bezüglich des weiteren Konjunkturverlaufs dürften vermehrt Bremsspuren hinterlassen, glaubt man bei der ZKB. Zur Stabilisierung des Geschäftsmodells fehlten noch die kritische Grösse sowie der weitere Ausbau des Servicegeschäfts.

mk/uh

(AWP)