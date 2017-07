Tornos im ersten Halbjahr wieder in der Gewinnzone - Aktie zieht an

(Mit Analystenkommtaren und Aktienkurs ergänzt, neu ab Zwischentitel) - Der Drehmaschinenhersteller Tornos hat im ersten Halbjahr 2017 ein deutlich besseres Resultat erzielt als noch in der Vorjahresperiode und ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. An der Börse gehört die Tornos-Aktie am Mittwochvormittag zu den grossen Gewinnern.