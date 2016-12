Tokio (awp/sda/reu) - Toshibas Probleme nach dem Kauf eines Kernkraftwerk-Bauers in den USA haben zu einem Einbruch des Aktienkurses des japanischen Konzerns in Tokio geführt. Die Papiere lagen am Mittwochmorgen 20 Prozent im Minus und damit an der Tagesgrenze für einen Kursrückgang.