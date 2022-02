Totalenergies macht dank Ölpreis Milliardengewinn

(Ausführliche Fassung) - Beim Öl- und Gasmulti Totalenergies sprudeln angesichts rasant steigender Ölpreise wieder die Gewinne. Nach tiefroten Zahlen 2020 kehrten die Franzosen mit 16 Milliarden US-Dollar (14 Mrd Euro) Überschuss im vergangenen Jahr wieder in die schwarzen Zahlen zurück. Der Konzern will Anlegern mehr Dividende zahlen und bringt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm für bis zu zwei Milliarden Dollar auf den Weg, wie Totalenergies am Donnerstag in Paris mitteilte.