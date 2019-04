Tourismusbranche rechnet mit leichten Plus für Wintersaison

Die Schweizer Tourismusbranche dürfte einer Branchenumfrage zufolge in der zu Ende gehenden Wintersaison 2018/19 ein leichtes Plus erzielt haben. Die Prognosen für die Entwicklung der Übernachtungen schwanken dabei unter den Befragten. Im Schnitt rechnen sie mit einem leichten Plus von 0,7 Prozent.