Touristenboom: Motel One expandiert weiter

Die Münchner Hotelkette Motel One hat im vergangenen Jahr weiter vom andauernden Touristenboom profitiert und baut ihr Angebot kräftig aus. Derzeit seien rund 27 neue Hotelprojekte bereits im Bau oder vertraglich gesichert, 17 davon in Deutschland, sagte Unternehmensgründer und -chef Dieter Müller am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen in München. "Spätestens 2022 sind alle davon am Netz." Derzeit betreibt das Unternehmen 71 Hotels mit insgesamt mehr als 20 000 Zimmern.