Toyota erhöht Prognosen deutlich - Corona-Folgen lassen nach

Experten hatten dieses Ziel zuletzt allerdings ohnehin für deutlich zu niedrig gehalten. Die Reaktion an der Börse war daher überschaubar. Das Papier legte in einem freundlichen Umfeld lediglich um ein halbes Prozent zu. In den Monaten Juli bis September lag der operative Gewinn bei 506 Milliarden Yen und damit zwar fast ein Viertel unter dem Vorjahreswert, aber über den Erwartungen der Experten.

Der Umsatz ging im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um rund elf Prozent auf 6,8 Billionen Yen zurück. Damit drückt die Corona-Pandemie weiter auf das Geschäft, aber eben längst nicht mehr so stark wie noch in den Monaten davor. Eine ähnliche Entwicklung war auch bei den deutschen Autoherstellern BMW , Daimler und Volkswagen zu sehen.

Die Autokonzerne weltweit profitieren dabei vor allem von einem wieder deutlich besseren Geschäft in China. Dort hatte die Corona-Pandemie Anfang des Jahres das Geschäft praktisch zum Erliegen gebracht. Seit einiger Zeit wächst der weltgrösste Automarkt wieder kräftig. So konnte Toyota den Absatz in China im Sommerquartal um fast ein Viertel auf 510 000 Fahrzeuge steigern. Das operative Ergebnis in dem Land zog deutlich an.

Vor allem wegen der Erholung in China rechnet Toyota mit einem nicht mehr so starken Einbruch beim Absatz im laufenden Geschäftsjahr. So soll die Zahl der verkauften Fahrzeuge nur noch um rund zehn Prozent auf 9,42 Millionen sinken. Bislang hatte die Prognose bei 9,1 Millionen gelegen. Beim Umsatz geht der Konzern in den zwölf Monaten bis Ende März 2021 jetzt von 26 (Vorjahr: 29,9) Billionen Yen aus./zb/men/jha/

