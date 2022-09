Traton will Lkw-Vertrieb in Russland mit Verlust verkaufen

Die Lkw-Sparte des Volkswagen-Konzerns verkauft ihren russischen Vertrieb und erwartet dabei einen Verlust von bis zu 550 Millionen Euro. Käufer sollen "lokale Vertriebspartner" in Russland sein, wie Traton am Dienstag in München mitteilte. Abgeschlossen werden soll der Verkauf im ersten Quartal nächsten Jahres. Im Einzelnen verkauft werden sollen die Vertriebsgesellschaften von MAN und Scania, ausserdem das russische Finanzierungsgeschäft von Scania.