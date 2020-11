Triebwerksbauer MTU erwartet mehrjährige Neustartphase - Aktie sackt ab

(Ausführliche Fassung) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU rechnet nach dem Umsatzeinbruch in der Corona-Krise erst in einigen Jahren wieder mit kräftigem Wachstum. "Wir sehen die nächsten Jahre als eine Phase des Neustarts, in der wir unsere Technologieführerschaft, Innovationskraft und Flexibilität zum Ausbau unserer guten Ausgangsposition nutzen, um ab 2024 wieder überproportional am Wachstum der Branche teilzuhaben", sagte Vorstandschef Reiner Winkler bei einer Analystenveranstaltung des Konzerns am Donnerstag in München. Nach dem Corona-Tief von 2020 sollen die Erlöse aber schon 2021 wieder steigen.