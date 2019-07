Triebwerksbauer MTU rechnet 2019 mit noch mehr Gewinn

Der Münchner Triebwerksbauer MTU schraubt seine Gewinnerwartungen nach einem guten ersten Halbjahr leicht nach oben. Dank eines lukrativeren Produktmixes und eines guten Wartungsgeschäfts in China sollen von jedem Umsatz-Euro jetzt rund 16 Prozent als operativer Gewinn (bereinigtes Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben, wie das Management um MTU-Chef Reiner Winkler bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in München ankündigte. Bisher hatte MTU eine Marge von etwa 15,5 Prozent angepeilt.