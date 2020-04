Triebwerksbauer MTU will Produktion in einer Woche wieder hochfahren

Der Triebswerksbauer MTU will seinen Betrieb nach drei Wochen Pause wegen der Corona-Pandemie ab kommender Woche schrittweise wieder hochfahren. Am grössten Standort in München sollen ab 20. April zunächst etwa 20 Prozent der Beschäftigten wieder zum Einsatz kommen, teilte das im Dax gelistete Unternehmen am Dienstag in der bayerischen Landeshauptstadt mit. In den folgenden Wochen sollen schrittweise immer mehr Mitarbeiter zum Dienst kommen. An den Wartungsstandorten Hannover und Ludwigsfelde soll es ab dem 27. April losgehen.