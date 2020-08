Triebwerksbauer Rolls-Royce will nach Milliardenverlust Geschäftsteile abstossen

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce will sich nach einem Milliardenverlust in der Corona-Krise von Geschäftsteilen trennen, um wieder zu Geld zu kommen. Der Verkauf von Beteiligungen wie dem spanischen Hersteller ITP Aero könne mehr als zwei Milliarden britische Pfund (2,2 Mrd Euro) einbringen, teilte der Rivale von General Electric , Pratt & Whitney und der Münchner MTU am Donnerstag in London mit. Die Aktien fielen dennoch zum Handelsstart um rund 4 Prozent.