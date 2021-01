Triebwerksbauer Rolls-Royce wird wegen erneuter Corona-Lockdowns vorsichtiger

Die Unsicherheiten über die Auswirkungen ansteckenderer Corona-Mutanten auf den Flugverkehr stimmt den britischen Triebwerkshersteller Rolls-Royce pessimistischer. Fortschritte bei den Corona-Impfungen seien mittelfristig war positiv für den Flugverkehr, die aktuell erweiterten Beschränkungen verzögerten die Erholung bei Langstreckenflügen in den kommenden Monaten im Gegensatz zu früheren Erwartungen aber, teilte der Konzern am Dienstag in London mit. Das werde die Kunden sowie die Luftfahrtindustrie insgesamt finanziell weiter unter Druck setzen und damit auch Auswirkungen auf den Geldfluss bei Rolls-Royce haben.