Triebwerksbauer Safran von Kosten für neue Turbinen belastet - Aktienrückkauf

Der französische Triebwerksbauer Safran hat Kosten für seine neue Turbinengeneration mit hohen Sondererträgen wettmachen können. Im vergangenen Jahr verdienten die Franzosen unter dem Strich dank Währungssicherungsgeschäften und Spartenverkäufen mit 4,8 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Aus dem laufenden Geschäft ging der operative Gewinn trotz wachsender Umsätze ganz leicht auf 2,38 Milliarden Euro zurück.