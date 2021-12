Trotz E-Auto-Boom: Britische Autoproduktion geht weiter zurück

Der Rückgang der britischen Fahrzeugproduktion hält trotz eines Booms bei Elektro-Fahrzeugen an. Wie der Verband der britischen Automobilhersteller und -händler SMMT am Donnerstag mitteilte, sank die Produktion im November um knapp 29 Prozent. Mit nur rund 75 700 Autos, die in britischen Werken am November vom Band rollten, ist das der schlechteste Wert seit 1984 und der fünfte Monat mit einem Produktionsrückgang in Folge. Hintergrund dafür seien unter anderem die weltweite Knappheit an Halbleitern und die Schliessung eines Werks im Sommer, hiess es in der SMMT-Mitteilung.