Trotz Erholung im Sommer: Chemiebranche erwartet weiter Umsatzeinbruch

Trotz einer Erholung im Sommer erwartet die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie weiter einen Umsatzeinbruch in diesem Jahr. Angesichts der Corona-Krise werde der Erlös um sechs Prozent auf 186,4 Milliarden Euro fallen, teilte der Branchenverband VCI am Mittwoch in Frankfurt mit. Gemessen am Vorjahr dürfte die Produktion um drei Prozent sinken, die Preise um zwei Prozent.