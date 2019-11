Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz immenser Grossschäden im dritten Quartal für das laufende Jahr mit einem Rekordgewinn. Der Überschuss dürfte auf mehr als 1,25 Milliarden Euro klettern, kündigte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Mittwoch in Hannover an. Bisher hatte der Manager rund 1,2 Milliarden angepeilt - einschliesslich eines Sondergewinns aus der Übernahme des Lebensversicherers Generali Leben. Für das kommende Jahr gab Henchoz nun ein Gewinnziel von 1,2 Milliarden Euro aus, auch weil sich der positive Sondereffekt von 2019 nicht wiederholt.