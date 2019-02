Trumps Ex-UN-Botschafterin soll in Boeings Verwaltungsrat einziehen

Boeing werde in hohem Masse von Haleys diplomatischen und geschäftlichen Erfahrungen profitieren, teilte Konzernchef Dennis Muilenberg am Dienstag in Chicago mit. Es sei eine Ehre, die Gelegenheit zu erhalten, zu Boeings kontinuierlichem Erfolg als Industrieführer und "grossartiges amerikanisches Unternehmen" beitragen zu können, erklärte Haley. Von 2011 bis 2017 bekleidete der Star der republikanischen Partei als erste Frau das Gouverneursamt des Bundesstaats South Carolina, wo Boeing ein grosses Werk betreibt./hbr/DP/he

(AWP)