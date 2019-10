Tschechischer Milliardär steigt ins TV-Geschäft ein

Der als reichster Tscheche geltende Unternehmer Petr Kellner steigt ins Fernsehgeschäft ein. Seine Investmentfirma PPF plant die Übernahme des US-Unternehmens Central European Media Enterprises (CME), das zahlreiche Privatsender in Tschechien, Bulgarien, Rumänien, Slowenien und der Slowakei betreibt. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte die PPF-Gruppe am Montag in Prag mit. Die CME-Aktionäre und die Wettbewerbsbehörden müssten der Übernahme noch zustimmen. Der Preis der Transaktion beläuft sich CME zufolge auf umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro.