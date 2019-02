Türkei-Aufschwung und Kanaren-Schwäche: Tui zum Winterstart mit mehr Verlust

Der unerwartete Aufschwung der Urlaubsziele Türkei und Nordafrika hat beim weltgrössten Reisekonzern Tui schon zum Winterstart aufs Ergebnis gedrückt. Weil in der Folge mehr Betten auf den Kanarischen Inseln freiblieben, musste Tui im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember einen höheren Verlust verkraften als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte. Auch der lange Sommer in Nordeuropa und die Schwäche des britischen Pfund bremsten die Nachfrage. Tui-Chef Fritz Joussen hatte sein Gewinnziel deshalb bereits vergangene Woche gekappt.