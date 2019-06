Der Reiseveranstalter Tui Deutschland streicht rund 450 Stellen vor allem am Standort Hannover. Der Abbau soll in den nächsten zweieinhalb Jahren geschehen. Die Mitarbeiter seien bereits über die Massnahme informiert, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Marek Andryszak, am Donnerstag. Er begründete den Abbau mit einer voranschreitenden Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen.