Tui-Chef erwartet spätestens 2022 wieder Urlauberzahlen auf Vorkrisen-Niveau

Tui-Chef Fritz Joussen rechnet mit einer raschen Erholung des Reisegeschäfts, wenn die Corona-Pandemie erst einmal überstanden ist. "Spätestens im Jahr 2022 werden wir eine volle Erholung der Touristenzahlen sehen", sagte der Chef des weltgrössten Reisekonzerns bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Er erwartet zwar, dass die derzeitigen Erfahrungen mit Home Office und Videokonferenzen auch nach der Krise zu einer geringeren Nachfrage nach Geschäftsreisen führen. Zu Urlaubsreisen gebe es aber kaum eine Alternative: "Was wollen Sie sonst machen? Einen Film schauen?"