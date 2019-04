Tui-Chef kauft eigene Aktien

Kauft ein Insider - also etwa ein Vorstandschef - Aktien des eigenen Unternehmens, müssen solche Transaktionen öffentlich gemacht werden.

Die Börse reagierte Ende März harsch - der Kurs der Tui-Aktie knickte an dem Tag zunächst um mehr als zehn Prozent ein und lag schliesslich noch mit gut acht Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn verlor das Papier über ein Drittel an Wert. Am Donnerstag lag die Aktie leicht im Plus. Tui hat 15 Maschinen von Boeings 737-Max-Reihe in der Flotte. Nach zwei Abstürzen von Flugzeugen bei den Fluggesellschaften Lion Air und Ethiopian mit 346 Toten verhängten Luftfahrtbehörden in aller Welt Flugverbote für die Maschinen der Reihe./tst/DP/fba

(AWP)