Tui holt Royal Caribbean bei Hapag-Lloyd Cruises mit an Bord

Der Reisekonzern Tui setzt im Kreuzfahrtgeschäft künftig auch im Luxus-Segment auf seinen Partner Royal Caribbean Cruises . Dazu bringt der Tui-Konzern seine Luxus-Linie Hapag Lloyd Cruises in das bestehende Gemeinschaftsunternehmen Tui Cruises ein, wie das Unternehmen am Freitag in Hannover mitteilte. Von der Kreuzfahrtlinie Tui Cruises, die je zur Hälfte Tui und Royal Caribbean gehört, erhält der Tui-Konzern rund 700 Millionen Euro. Schulden herausgerechnet, wird Hapag-Lloyd Cruises bei dem Geschäft mit 1,2 Milliarden Euro bewertet.