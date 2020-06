Tui: Startklar für Sommerurlaub nach Aufhebung der Reisewarnung

Der Reisekonzern Tui will nach der Aufhebung der Reisewarnung für 29 europäische Länder in der zweiten Junihälfte wieder Richtung Süden starten. Nach dreimonatiger Pause stehen am 17. Juni die ersten Flüge nach Faro von Düsseldorf und Frankfurt im Flugplan, wie der Branchenprimus am Mittwoch in Hannover auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte das digitale Wirtschaftsmagazin "Business Insider" darüber berichtet. Auch Mallorca könnte bald wieder angeflogen werden.