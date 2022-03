Tui Suisse zeigt sich für Sommersaison optimistisch

Der Reiseanbieter Tui Suisse zeigt sich trotz des Kriegs in der Ukraine für die anstehende Sommersaison zuversichtlich. "Wir sehen einen anhaltend positiven Buchungstrend für die Sommerferien, was für einen grossen Nachholbedarf spricht", sagte Tui-Suisse-Chef Philipp von Czapiewski am Mittwoch an einer Medienveranstaltung. In einigen Regionen könnte das Vorkrisenniveau sogar überschritten werden.