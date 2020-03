Tui will Corona-Folgen minimieren - 7 Kreuzfahrtreisen abgesagt

(Ausführliche Fassung) - Der Tui -Konzern erhöht wegen der Coronavirus-Krise weiter seine Vorsichtsmassnahmen und versucht, die Folgen auch für das Kreuzfahrtgeschäft in Grenzen zu halten. Ausserdem werden die Ausgaben für nicht unbedingt nötige Projekte verringert. Man sei mit Hoteliers weltweit in Kontakt und "prüfe sorgfältig alle Optionen des Kapazitätsmanagements", hiess es am Freitag aus der Zentrale in Hannover. Ziel sei es, die Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft für Tui und die Partnerbetriebe "so gering wie möglich zu halten". Der Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises sagte inzwischen sieben Reisen ab. Der Konzern hatte jüngst ein Schiff aus Asien zurückholen müssen.