Tui will Geld für abgesagte Reisen nun schnell erstatten

(neu: vzbv-Appell zu hinreichenden Informationen, erweiterter 'Treuebonus', weitere Details zur Diskussion um den Stellenabbau im Konzern) - Nach Kritik von Kunden wegen ausbleibender Antworten auf Stornierungswünsche hat Tui Deutschland eine baldige Rückzahlung des Geldes versprochen. Man habe von Einzelüberweisungen zunächst auf ein automatisches System umstellen müssen, erklärte das Unternehmen am Montag in Hannover. Nun seien "die Prozesse so weit aufgesetzt".