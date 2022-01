Tui will Investoren für Geschäftsausbau ins Boot holen - Eigene Fonds in Arbeit

Der angeschlagene Reisekonzern Tui will seinen Geschäftsausbau nach der Corona-Krise vor allem mithilfe von Investoren finanzieren. Statt etwa neue Hotels weitgehend selbst zu bezahlen, legt Tui dafür gerade eigene Fonds auf, wie Strategie-Vorstand Peter Krüger der "Wirtschaftswoche" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch bestätigte. "Genug Geld ist im Markt und wir haben bereits sehr konkrete Interessenten." Einzelheiten will der Manager in den kommenden Wochen vorstellen.