Turkish Airlines nimmt Flugverkehr nach Deutschland wieder auf

Das türkische Innenministerium hob unterdessen Ein-und Ausreisebeschränkungen in Luft, Land und Wasser auf. Die Landesgrenze zum Iran bleibe aber vorerst geschlossen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf einen entsprechenden Beschluss. Reisende müssten sich bei der Einreise einem Gesundheitscheck unterziehen. Bei Symptomen und Bedarf könne ein Coronatest durchgeführt werden.

Die Türkei hatte im März wegen der Corona-Pandemie schrittweise Reisebeschränkungen erlassen. Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März offiziell eingestellt. Zwischenzeitlich gab es aber weiterhin kurzfristig kommerzielle Sonderflüge für in der Türkei hängengebliebene Deutsche. Inlandsflüge wurden am 1. Juni nach rund zwei Monaten Pause wieder gestartet./jam/DP/mis

(AWP)