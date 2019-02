Dem Elektroautobauer Tesla droht neuer rechtlicher Ärger. Die US-Börsenaufsicht SEC fordere gerichtliche Massnahmen gegen Konzernchef Elon Musk, weil dieser gegen Auflagen eines Vergleichs verstossen habe. Dies teilte die SEC am Montagabend (Ortszeit) in New York mit. Die Tesla-Aktie fiel daraufhin nachbörslich zeitweise um mehr als fünf Prozent.